ZİRAAT Türkiye Kupası'nın final maçında Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek kupayı alan Teleset Mobilya Akhisarspor'u, yeşil-siyahlı taraftarlar havaalanında tezahüratlarla karşıladı. Takımları lehine slogan atan taraftarlar, ellerindeki bayraklarla ve meşalelerle takımın kupayı kazanmasını kutladı. Yeşil-siyahlı taraftarlar, havaalanındaki karşılamanın ardından araçlarla konvoy oluşturarak Akhisar'a kadar takıma eşlik etti. Kupa zaferi sonrası Akhisarspor'un kasasına, en az 8,5 milyon Euro (42,5 milyon lira) girecek. Bunun 1.5 milyon Euro'yu kupadan 7 milyon Euro'su ise UEFA Avrupa Ligi'ne katılım ve yayın havuzundan dolayı olacak. Puan, tur ve tribün gelirleri buna dahil değil.