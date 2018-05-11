Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GSTV'de önemli açıklamalarda bulundu ve sarı-kırmızılı kulübün, önümüzdeki sezon UEFA organizasyonlarına katılmasında bir engelin olmadığını açıkladı.

UEFA'nın bugün Galatasaray ile ilgili yaptığı toplantıdan çıkan sonucu kendilerine telefon ile ilettiğini ifade eden Mustafa Cengiz, "Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, UEFA'nın Galatasaray ile ilgili herhangi bir men cezası vermediğini açıkladı. Cengiz, "GSTV'ye ilk kez iniyorum, bunun da bir sebebi var: UEFA'dan bir haber aldım, Avrupa kupalarına katılma için bir engellememiz bulunmuyor. Galatasaray önümüzdeki yıl, Avrupa kupalarına katılacak. UEFA bize ceza vermedi. Önümüzdeki günlerde İsviçre'ye gideceğiz ve bir tahaaüt sözleşmesi yapacağız, bize sundukları şartları yerine getireceğiz ancak UEFA'dan aldığımız bir ceza yok. Galatasaray'ın mali açıdan da rahatlaması için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Galatasaray taraftarından "ölümüne destek" isteyen Cengiz, "Bir değerli rakimizin kısa bir süre önce ligde neler yaşadığını gördük. Son maçta golleri atamadılar, şampiyonluğu kaybettiler. Taraftarımızdan Galatasaray'ı ölümüne desteklediler, stadımızda boş yer kalmasın. Taraftarımız maça gelsin, destek versin. UEFA da bizi gördü, TFF'ye de teşekkür ediyorum bu konuda bize destek verdiler" şeklinde konuştu.