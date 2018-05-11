Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası finalindeki TM Akhisarspor maçında yaşanan saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 10.05.2018 tarihinde oynanan TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
Fenerbahçe PFKD'ya sevk edildi
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası finalindeki TM Akhisarspor maçında yaşanan saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası finalindeki TM Akhisarspor maçında yaşanan saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
Etiketler: Fenerbahçe , PFDK , TFF , Ziraat Türkiye Kupası
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