;
Yol Durumu
  1. İşte UEFA'nın G.Saray kararı!

PFKD'ya sevk edildi

, finalindeki TM Akhisarspor maçında yaşanan saha olayları nedeniyle 'ya sevk edildi.

Fenerbahçe PFKDya sevk edildi

, finalindeki TM Akhisarspor maçında yaşanan saha olayları nedeniyle 'ya sevk edildi.

'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 10.05.2018 tarihinde oynanan TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Etiketler: , , ,
  • 11 Mayıs 2018, Cuma 17:48
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar