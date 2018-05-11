Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası finalindeki TM Akhisarspor maçında yaşanan saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.



TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 10.05.2018 tarihinde oynanan TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."