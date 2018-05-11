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  1. Beşiktaş, Nuri Şahin için kolları sıvadı

, 'a mı dönüyor?

'da Başkan , 'le ilgili konuştu, taraftarları heyecanı sardı. Wesley Sneijder, Galatasaray'a geri döner mi?

Wesley Sneijder, Galatasaraya mı dönüyor?

Başkanı , i ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'un konuğu olan Mustafa Cengiz, Sneijder'le ilgili bir soru üzerine, "Sneijder'in gitmesini ben istemedim. Çocuğunu Türkiye'de büyütmek istiyordu. Türk futboluna katkıda bulunabilirdi. Ücret konusunda da 'yarı yarıya düşürürüm' demişti. Tabii ki geri dönüp dönmemesine hocamız karar verir. Fiziksel kondisyonu da önemli. Winner (kazanan) bir oyuncu olduğu için sahada kötü oynaması onu yıpratır. Transfer konusunda 'in neye ihtiyacı varsa ona göre ilerleyeceğiz" cevabını verdi.

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  • 11 Mayıs 2018, Cuma 13:06
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