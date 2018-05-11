Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Wesley Sneijder transferi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'un konuğu olan Mustafa Cengiz, Sneijder'le ilgili bir soru üzerine, "Sneijder'in gitmesini ben istemedim. Çocuğunu Türkiye'de büyütmek istiyordu. Türk futboluna katkıda bulunabilirdi. Ücret konusunda da 'yarı yarıya düşürürüm' demişti. Tabii ki geri dönüp dönmemesine hocamız karar verir. Fiziksel kondisyonu da önemli. Winner (kazanan) bir oyuncu olduğu için sahada kötü oynaması onu yıpratır. Transfer konusunda Fatih Terim'in neye ihtiyacı varsa ona göre ilerleyeceğiz" cevabını verdi.