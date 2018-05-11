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’nin belalısı Akhisarspor!

şampiyonu Akhisar, ligde iki kez yenip büyük darbe vurduğu F.Bahçe’yi dün de devirip 3’te 3 yaptı

Fenerbahçe’nin belalısı Akhisarspor!
Fenerbahçe bu sene Akhisarspor'dan çok çekti. Okan Buruk'un çalıştırdığı Ege ekibi, Süper Lig'de iki kez yendiği Fenerbahçe'yi dün de Ziraat Türkiye Kupası'nda yıktı. Ligin ilk yarısında Fener'i evinde 1-0 mağlup eden Akhisar, Kadıköy'de ise 3-2'lik galibiyet elde etmişti. Bu iki galibiyetle rakibine şampiyonluk yolunda çok büyük bir darbe vuran Akigolar dün akşam kupa finalinde de büyük bir sürpriz yaptı.
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