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  1. Fenerbahçe PFKD'ya sevk edildi

'ın babası hastaneye kaldırıldı

Medipol Başakşehirli futbolcu 'ın babası hastaneye kaldırıldı.

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  • 11 Mayıs 2018, Cuma 18:27
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