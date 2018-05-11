Yıldız futbolcunun babası Nişantaşı'ndaki Amerikan Hastanesi'ne kaldırıldı. Arda Turan'ın babası Adnan Turan, kalp kaslarındaki kasılma nedeniyle hastaneye kaldırılırken durumunun iyi olduğu açıklandı. Geceyi hastanede geçirecek olan Adnan Turan yarın taburcu olacak.
Arda Turan'ın babası Adnan Turan hastaneye kaldırıldı
Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan'ın babası Adnan Turan hastaneye kaldırıldı.
Yıldız futbolcunun babası Nişantaşı'ndaki Amerikan Hastanesi'ne kaldırıldı. Arda Turan'ın babası Adnan Turan, kalp kaslarındaki kasılma nedeniyle hastaneye kaldırılırken durumunun iyi olduğu açıklandı. Geceyi hastanede geçirecek olan Adnan Turan yarın taburcu olacak.
Etiketler: Arda Turan , Adnan Turan
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