Türkiye Kupası bereketi!

Ziraat Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapacak olan Diyarbakır bugün tarihi günlerinden birisini yaşayacak... Dün iki takım şehre ayak basarken heyecan tavan yapmış durumda. Final öncesinde kentte bulunan otellerde hiç boş yer kalmadı. Taraftar akının yaşandığı Diyarbakır'da esnaf yoğunluğa yetişmeye çalışırken, bu tür etkinliklerin de artmasını talep etti. Finalin oynanacağı Atatürk Stadı'nda da hazırlıklar tamamlandı. Maçta 10 bin güvenlik görev yapacak.