Türk futbolunun en köklü organizasyonlarından Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam final heyecanı yaşanacak... Birbirinden güçlü rakipleri eleyerek finale gelen Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Diyarbakır Atatürk Stadı'ndaki heyecan 20.30'de başlayacak.



FENER 7. KUPA İÇİN SAHADA

Bu sezon kupada hiç yenilgi almayan Fenerbahçe tarihindeki 17. final mücadelesini verecek. 6 kez Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Sarı-Lacivertliler, 7. kez kupayı müzesine götürmek istiyor.



AKHİSAR'DA BÜYÜK HEYECAN

Büyük bir başarıya imza atıp tarihinde ilk kez Türkiye Kupası finaline yükselen Akhisar'da ise çok farklı bir heyecan var. Ege temsilcisinde kupanın en golcü ismi olan Seleznyov kart cezalısı.



DEV FİNAL ATV EKRANINDA

Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı ve ATV'den naklen yayınlanacak müthiş finalde 56. kupa sahibini bulacak. 22 finalde 17 kez kupayı kaldırmayı başaran Galatasaray ilk sırada yer alıyor.