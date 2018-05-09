Spor'da sezonun enleri

SOSYAL CRM ve sosyal veri analizi şirketi Adba International, The Brand Age Dergisi için 1 Eylül 2017 - 1 Nisan 2018 aralığını baz alarak hazırladığı raporda Türk futbolunun 3 lider kulübü Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sosyal medya performansını değerlendirdi. Ortaya çok ilginç sonuçlar çıktı.
EN ÇOK KONUŞULAN F.BAHÇE
Araştırmada kulüplerin futbolcuların, teknik direktörlerin, başkanların ve stadyumların analizinin sosyal medyaya nasıl yansıdığına da yer verildi. Araştırmada F.Bahçe en çok konuşulan kulüp oldu.
GOMİS 1., NEGREDO 2. SIRADA
F.Bahçe 18 milyon ile en çok konuşulan kulüp olurken onu 16 milyonla G.Saray ve 15 milyonla Beşiktaş izledi. Gomis 1.623.890 ile en çok konuşulan yıldız oldu. Onu 1.094.290 ile Negredo takip etti.
NEGATİF YORUMDA FENER POZİTİF YORUMDA BJK
Kulüpler hakkında yapılan tüm konuşmalar olumluolumsuz şekilde analiz edildiğinde F.Bahçe yüzde 25 ile en çok negatif konuşulan kulüp oldu. Onu yüzde 23 ile G.Saray izledi. Beşiktaş ise yüzde 30 ile en olumlu konuşulan kulüp oldu. Beşiktaş'ı yüzde 25 ile Galatasaray takip etti.
OZAN TUFAN POZİTİF YORUMDA BİRİNCİ SIRADA
Araştırmada hakkında en çok olumlu konuşulan oyuncu yüzde 40 ile Ozan Tufan oldu. Bu oyuncuyu yüzde 30 ile Muslera izledi. Selçuk İnan ise yüzde 47 ile en çok olumsuz konuşulan oyuncu durumunda.
EN SOSYAL TARAFTARLAR BEŞİKTAŞ"TA
Twıtter ve Instagram dışındaki Youtube, Facebook. Ekşisözlük ve sosyal medya platformlarında kulüplerin bahsedilme oranlarında Beşiktaş açık ara lider durumda. Siyah- Beyazlılar bu konuda ilk sırada.
EN SEVİLEN HOCA ŞENOL GÜNEŞ
Şenol Güneş yüzde 21'le en sevilen hoca oldu. Onu yüzde 16 ile Fatih Terim, yüzde 10 ile Aykut Kocaman izledi. Fikret Orman yüzde 14 ile en sevilen başkan olurken, Aziz Yıldırım yüzde 12, Dursun Özbek yüzde 7'de kaldı. Fikret Orman 329 binle en çok konuşulan başkan oldu. Aziz Yıldırım 245 binde kaldı. Terim ise 1.043.767 ile en çok konuşulan hoca oldu.
EN ÇOK KONUŞULAN F.BAHÇE
Araştırmada kulüplerin futbolcuların, teknik direktörlerin, başkanların ve stadyumların analizinin sosyal medyaya nasıl yansıdığına da yer verildi. Araştırmada F.Bahçe en çok konuşulan kulüp oldu.
GOMİS 1., NEGREDO 2. SIRADA
F.Bahçe 18 milyon ile en çok konuşulan kulüp olurken onu 16 milyonla G.Saray ve 15 milyonla Beşiktaş izledi. Gomis 1.623.890 ile en çok konuşulan yıldız oldu. Onu 1.094.290 ile Negredo takip etti.
NEGATİF YORUMDA FENER POZİTİF YORUMDA BJK
Kulüpler hakkında yapılan tüm konuşmalar olumluolumsuz şekilde analiz edildiğinde F.Bahçe yüzde 25 ile en çok negatif konuşulan kulüp oldu. Onu yüzde 23 ile G.Saray izledi. Beşiktaş ise yüzde 30 ile en olumlu konuşulan kulüp oldu. Beşiktaş'ı yüzde 25 ile Galatasaray takip etti.
OZAN TUFAN POZİTİF YORUMDA BİRİNCİ SIRADA
Araştırmada hakkında en çok olumlu konuşulan oyuncu yüzde 40 ile Ozan Tufan oldu. Bu oyuncuyu yüzde 30 ile Muslera izledi. Selçuk İnan ise yüzde 47 ile en çok olumsuz konuşulan oyuncu durumunda.
EN SOSYAL TARAFTARLAR BEŞİKTAŞ"TA
Twıtter ve Instagram dışındaki Youtube, Facebook. Ekşisözlük ve sosyal medya platformlarında kulüplerin bahsedilme oranlarında Beşiktaş açık ara lider durumda. Siyah- Beyazlılar bu konuda ilk sırada.
EN SEVİLEN HOCA ŞENOL GÜNEŞ
Şenol Güneş yüzde 21'le en sevilen hoca oldu. Onu yüzde 16 ile Fatih Terim, yüzde 10 ile Aykut Kocaman izledi. Fikret Orman yüzde 14 ile en sevilen başkan olurken, Aziz Yıldırım yüzde 12, Dursun Özbek yüzde 7'de kaldı. Fikret Orman 329 binle en çok konuşulan başkan oldu. Aziz Yıldırım 245 binde kaldı. Terim ise 1.043.767 ile en çok konuşulan hoca oldu.
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