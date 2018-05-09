Sarı-Kırmızılı forma altında 7. sezonunu geçiren Muslera'nın sezon sonu ayrılabileceğine yönelik bir iddia ortaya atıldı.
Fernando Muslera Boca Juniors'a mı gidiyor?
Etiketler: Fernando Muslera , Boca Juniors , Galatasaray
Sarı-Kırmızılı forma altında 7. sezonunu geçiren Muslera'nın sezon sonu ayrılabileceğine yönelik bir iddia ortaya atıldı.
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