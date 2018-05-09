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  1. Yasin Öztekin Göz-Göz oluyor

'a mı gidiyor?

Sarı-Kırmızılı forma altında 7. sezonunu geçiren Muslera'nın sezon sonu ayrılabileceğine yönelik bir iddia ortaya atıldı.

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  • 09 Mayıs 2018, Çarşamba 07:58
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