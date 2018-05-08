Bu sezon Fransa'da attığı gollerle adından sıkça bahsettiren yıldız oyuncu geleceğine dair açıklamalarda bulundu.
Umut Bozok Türkiye'de oynamak istediği takımı açıkladı
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bitime 2 hafta şampiyonluk yarışında ön sıradaki yerini korurken gelecek sezonla ilgili transfer iddialarının da ardı arkası kesilmiyor.
Bu sezon Fransa'da attığı gollerle adından sıkça bahsettiren yıldız oyuncu geleceğine dair açıklamalarda bulundu.
Etiketler: Spor Toto Süper Lig , Umut bozok , Galatasaray , milli takım , Türkiye , transfer , Fransa
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