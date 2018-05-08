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'de oynamak istediği takımı açıkladı

, 'de bitime 2 hafta şampiyonluk yarışında ön sıradaki yerini korurken gelecek sezonla ilgili iddialarının da ardı arkası kesilmiyor.

Bu sezon 'da attığı gollerle adından sıkça bahsettiren yıldız oyuncu geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

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  • 08 Mayıs 2018, Salı 22:59
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