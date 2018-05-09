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Kupası Final maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

finalinde ile kozlarını paylaşacak. Milyonlarca insan Juventus-Milan maçının hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta olduğunu merak ediyor. Juventus Milan maçının canlı yayın bilgileri açıklandı. Karşılaşma öncesinde spor severler bu heyecan dolu karşılaşmanın hangi kanalda saat kaçta canlı olarak yayınlanacağını merak ediyorlar. İşte detaylar...

Juventus Milan İtalya Kupası Final maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

maçı ile bu akşam 'nda final mücadelesi sahne alacak. Karşılaşma öncesinde spor severler bu heyecan dolu karşılaşmanın hangi kanalda saat kaçta canlı olarak yayınlanacağını merak ediyorlar. Juventus Milan maçının canlı yayın bilgileri açıklandı. Peki Juventus Kupası Final maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

İki takım Seria A'nın 30. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelmiş, mücadeleyi Juventus 3-1'lik skorlar sahasında kazanmayı başarmıştı. Şimdi gözler bu akşam oynanacak kupa finaline çevrildi. Peki Juventus Milan İtalya Kupası Final maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Juventus Milan İtalya Kupası Final maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Juventus Milan İtalya Kupası Final maçı bu akşam saat 22:00'da başlayacak. Mücadele Tivibu Spor 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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  • 09 Mayıs 2018, Çarşamba 16:26
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