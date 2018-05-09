;
Yol Durumu
  1. Juventus Milan İtalya Kupası Final maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

iki suçtan 'ya sevk edildi


​Başakşehir'in Sivasspor'la 1-1 berabere kaldığı maçın son anlarında yardımcı hakeme sert tepki gösteren ve iki eliyle birden iten , iki suçtan 'ya sevk edildi.
Etiketler: , , ,
  • 09 Mayıs 2018, Çarşamba 16:55
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ