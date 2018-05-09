Başakşehir'in Sivasspor'la 1-1 berabere kaldığı maçın son anlarında yardımcı hakeme sert tepki gösteren ve iki eliyle birden iten Arda Turan, iki suçtan PFDK'ya sevk edildi.
Arda Turan iki suçtan PFDK'ya sevk edildi
Başakşehir'in Sivasspor'la 1-1 berabere kaldığı maçın son anlarında yardımcı hakeme sert tepki gösteren ve iki eliyle birden iten Arda Turan, iki suçtan PFDK'ya sevk edildi.
Etiketler: PFDK , Arda Turan , TFF , Disiplin Talimatı
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