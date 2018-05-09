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  1. Galatasaray'dan İngiltere çıkarması

'da sezonu kapattı

'un yıldız oyuncusu 'ın sakatlığı nedeniyle son 2 maçta forma giyemeyeceği açıklandı.

'da sezonu kapattı. Fıtık ameliyatı için Almanya'ya giden deneyimli forvet oyuncusu kalan iki haftada takımını yalnız bırakacak.

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  • 09 Mayıs 2018, Çarşamba 11:39
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