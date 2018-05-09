Trabzonspor'da Burak Yılmaz sezonu kapattı. Fıtık ameliyatı için Almanya'ya giden deneyimli forvet oyuncusu kalan iki haftada takımını yalnız bırakacak.
Trabzonspor'da Burak Yılmaz sezonu kapattı
Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Burak Yılmaz'ın sakatlığı nedeniyle son 2 maçta forma giyemeyeceği açıklandı.
Etiketler: Burak Yılmaz , Trabzonspor
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.