Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşılsa bile kadroya önemli bir revizyon yapmayı planlayan Galatasaray geleceğin yıldızlarını arıyor... Scout ekibinin, pazar günü Polonya Ligi'nde oynanan Legia Varşova-Jagiellonia karşılaşmasını tribünden izlediği öğrenildi. Cimbom'un hedefinde iki genç yeteneğin olduğu öğrenildi.
18 YAŞINDA, 18 MAÇTA 3 GOLÜ VAR
Legıa formasını giyen Sebastian Szymanski orta alanın ortasında ve sağ kanatta görev yapıyor. Henüz 18 yaşında olan genç yıldız ligde 18 maçta 3 gol attı. Szymanski'nin 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
10 NUMARA DA GÖREV YAPIYOR
Jagıellonıa'da oynayan Przemyslaw Frankowski her iki kanatta oynuyor. Zaman zaman 10 numara pozisyonunda da görev yapan 23 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2020 yılında sona erecek.
TEKNİK HEYETE SUNULACAK
Scout ekibi önümüzdeki günlerde iki Polonyalı yıldız için rapor hazırlayarak yönetim ve teknik heyete sunacak. Ardından verilecek ortak karar doğrultusunda futbolcular ve kulüpleriyle görüşülecek.
18 YAŞINDA, 18 MAÇTA 3 GOLÜ VAR
Legıa formasını giyen Sebastian Szymanski orta alanın ortasında ve sağ kanatta görev yapıyor. Henüz 18 yaşında olan genç yıldız ligde 18 maçta 3 gol attı. Szymanski'nin 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
10 NUMARA DA GÖREV YAPIYOR
Jagıellonıa'da oynayan Przemyslaw Frankowski her iki kanatta oynuyor. Zaman zaman 10 numara pozisyonunda da görev yapan 23 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2020 yılında sona erecek.
TEKNİK HEYETE SUNULACAK
Scout ekibi önümüzdeki günlerde iki Polonyalı yıldız için rapor hazırlayarak yönetim ve teknik heyete sunacak. Ardından verilecek ortak karar doğrultusunda futbolcular ve kulüpleriyle görüşülecek.
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