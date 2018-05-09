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'dan gençlik hareketi

ekibi, pazar günü ’nde oynanan Legia Varşova-Jagiellonia karşılaşmasını tribünden izledi.Mercek altına alınan Legia’lı orta alanda ev sağda oynuyor... Jagiellonia’lı her iki kanatta görev yapıyor. Scout ekibi, iki yıldızla ilgili rapor verecek

Cimbomdan gençlik hareketi
Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşılsa bile kadroya önemli bir revizyon yapmayı planlayan Galatasaray geleceğin yıldızlarını arıyor... Scout ekibinin, pazar günü Polonya Ligi'nde oynanan Legia Varşova-Jagiellonia karşılaşmasını tribünden izlediği öğrenildi. Cimbom'un hedefinde iki genç yeteneğin olduğu öğrenildi.

18 YAŞINDA, 18 MAÇTA 3 GOLÜ VAR
Legıa formasını giyen Sebastian Szymanski orta alanın ortasında ve sağ kanatta görev yapıyor. Henüz 18 olan genç yıldız ligde 18 maçta 3 gol attı. Szymanski'nin 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

10 NUMARA DA GÖREV YAPIYOR
Jagıellonıa'da oynayan Przemyslaw Frankowski her iki kanatta oynuyor. Zaman zaman pozisyonunda da görev yapan 23 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2020 yılında sona erecek.

TEKNİK HEYETE SUNULACAK
Scout ekibi önümüzdeki günlerde iki Polonyalı yıldız için rapor hazırlayarak yönetim ve teknik heyete sunacak. Ardından verilecek ortak karar doğrultusunda futbolcular ve kulüpleriyle görüşülecek.
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  • 09 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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