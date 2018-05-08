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Igor , 'ten intikam almış

eski teknik direktörü Igor 'un, Yunanistan ekibi PAOK'u çalıştırdığı dönemde takımdan gönderilmesinin sorumlusu olarak gördüğü 'i, kişisel husumeti sebebiyle oynatmadığı iddia edildi. 'in göreve geldikten sonra her maçta forma şansı verdiği yıldız oyuncu gösterdiği başarılı performansla dikkat çekiyor.

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  • 08 Mayıs 2018, Salı 09:10
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