Süper Lig'de son iki haftaya lider giren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim döneminde ligde her maç ilk 11'de olan Garry Rodrigues'i, eski hocası Tudor yedek bırakıyordu...
Igor Tudor, Garry Rodrigues'ten intikam almış
Galatasaray eski teknik direktörü Igor Tudor'un, Yunanistan ekibi PAOK'u çalıştırdığı dönemde takımdan gönderilmesinin sorumlusu olarak gördüğü Garry Rodrigues'i, kişisel husumeti sebebiyle oynatmadığı iddia edildi. Fatih Terim'in göreve geldikten sonra her maçta forma şansı verdiği yıldız oyuncu gösterdiği başarılı performansla dikkat çekiyor.
Süper Lig'de son iki haftaya lider giren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim döneminde ligde her maç ilk 11'de olan Garry Rodrigues'i, eski hocası Tudor yedek bırakıyordu...
Etiketler: Fatih Terim , TUDOR , süper lig , Garry Rodrigues , Galatasaray
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