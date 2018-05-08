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Akhisarspor- maçı ne zaman? Akhisarspor-Fenerbahçe maçı saat kaçta?

'nda TM Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek. Milyonlarca futbolseverin merakla beklediği Akhisarspor-Fenerbahçe maçı ne zaman? Akhisarspor-Fenerbahçe maçı hangi gün? Akhisarspor-Fenerbahçe maçı saat kaçta? Akhisarspor-Fenerbahçe maçı hangi kanalda? gibi sorularınızın cevapları haberimizde...

ZTKda final zamanı: Akhisarspor-Fenerbahçe

'nda final maçı geldi çattı. Galatasaray'ı eleyen TM Akhisarspor ile Beşiktaş'ı eleyen karşı karşıya gelecek. Akhisarspor-Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Akhisarspor-Fenerbahçe maçı ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final son maçı olan T.M. AKHİSARSPOR ve FENERBAHÇE karşılaşması atv'de ekrana geliyor.

ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası final maçı 10 Mayıs Perşembe günü yapılacak.

Diyarbakır Stadyumu'ndaki final maçının başlama saati ise 20.30 olarak belirlendi. Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası final maçını Cüneyt Çakır yönetecek.

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  • 08 Mayıs 2018, Salı 11:19
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