Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçı geldi çattı. Galatasaray'ı eleyen TM Akhisarspor ile Beşiktaş'ı eleyen Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Akhisarspor-Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Akhisarspor-Fenerbahçe maçı ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final son maçı olan T.M. AKHİSARSPOR ve FENERBAHÇE karşılaşması atv'de ekrana geliyor.

Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası final maçı 10 Mayıs Perşembe günü yapılacak.

Diyarbakır Stadyumu'ndaki final maçının başlama saati ise 20.30 olarak belirlendi. Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası final maçını Cüneyt Çakır yönetecek.