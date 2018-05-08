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'dan flaş iddia: " hükmen mağlup olmalı"

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında , 'u 2-0 mağlup etti. Sabah yazarı , bu karşılaşmayla ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

İşte Ahmet Çakar'ın o sözleri...

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  • 08 Mayıs 2018, Salı 08:01
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