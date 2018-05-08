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seferberliği

Kaçırdığı penaltı sonrası gözyaşlarına boğulan ’i yalnız bırakmayan arkadaşları, “Sen bizim kralımızsın” dedi

Gomis seferberliği
Akhisar maçı sonrası Galatasaray'da Gomis seferberliği yaşandı... Tüm takım, maçırdığı penaltı sonrası gözyaşlarına boğulan Fransız yıldıza moral vermek için uğraştı. Dönüş yolculuğu sırasında uçakta Gomis'i yalnız bırakmayan takım arkadaşlarının, "Sakın canını sıkma. Biz bu noktaya geldiysek, senin golleriyle geldik" dediği öğrenildi.

MORALİ DÜZELDİ
Verilen büyük destek sonrası morali yerine gelen Gomis'in ardından uçakta yapılan tezahürathara eşlik ettiği gelen bilgiler arasında.
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