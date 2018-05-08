Cimbom Belhanda'nın yokluğunda büyük sıkıntı çekiyor. Akhisar önünde 184 pas yapıp sezonun en kötü istatistiğine imza atan G.Saray, Faslı yıldız sahadayken 90 dakika başına 2.3 gol attı. Belhanda'nın yokluğunda bu rakam 1.3'e düştü.
Belhanda’sız acı tablo
Faslı yıldızın eksikliğinde yaşanan sıkıntı Akhisar maçının istatistiklerine yansıdı...
Etiketler: belhanda , Akhisar , Galatasaray
- 08 Mayıs 2018, Salı
- Gazete
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