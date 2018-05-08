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’sız acı tablo

Faslı yıldızın eksikliğinde yaşanan sıkıntı maçının istatistiklerine yansıdı...

Belhanda’sız acı tablo
Cimbom Belhanda'nın yokluğunda büyük sıkıntı çekiyor. Akhisar önünde 184 pas yapıp sezonun en kötü istatistiğine imza atan G.Saray, Faslı yıldız sahadayken 90 dakika başına 2.3 gol attı. Belhanda'nın yokluğunda bu rakam 1.3'e düştü.
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