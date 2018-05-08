Yurttan ve dünyadan spor gündemi

G.BİRLİĞİ'NDE ÖZAT İSTİFADAN VAZGEÇTİ
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat istifa kararından vazgeçti. Önceki gün başkent kulübüne istifasını sunan Özat kararından vazgeçti ve yola devam kararı aldı. Özat, "G.Birliği umarım düşmez. Arımla namusumla şerefimle çalıştım. Bugün de yoluma bakacağım" diye konuştu.
SOFUOĞLU'NDAN EMEKLİLİK KARARI
Dünya Supersport Şampiyonası'nda Kenan Sofuoğlu kariyerine son vereceğini söyledi. Sofuoğlu, "Yaşadığımız sakatlıklar, ailemin korkuları ve Cumhurbaşkanımın artık bırakmam gerektiği talimatı, bu kararı almamıza sebep oldu" dedi.
ŞAMPİYON BURSA 8 YIL SONRA BULUŞTU
Bursaspor'un 2010 yılında Süper Lig'de elde ettiği şampiyonluğunun mimarları Bursa'da İbrahim Yazıcı'nın adının verildiği stadyumun açılışı için bir araya geldi. Özlüce Tesisleri'nde buluşan oyuncular, şampiyonluğun mimarlarının isimlerinin yazdığı anı duvarı önünde fotoğraf çektirirdi.
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat istifa kararından vazgeçti. Önceki gün başkent kulübüne istifasını sunan Özat kararından vazgeçti ve yola devam kararı aldı. Özat, "G.Birliği umarım düşmez. Arımla namusumla şerefimle çalıştım. Bugün de yoluma bakacağım" diye konuştu.
SOFUOĞLU'NDAN EMEKLİLİK KARARI
Dünya Supersport Şampiyonası'nda Kenan Sofuoğlu kariyerine son vereceğini söyledi. Sofuoğlu, "Yaşadığımız sakatlıklar, ailemin korkuları ve Cumhurbaşkanımın artık bırakmam gerektiği talimatı, bu kararı almamıza sebep oldu" dedi.
ŞAMPİYON BURSA 8 YIL SONRA BULUŞTU
Bursaspor'un 2010 yılında Süper Lig'de elde ettiği şampiyonluğunun mimarları Bursa'da İbrahim Yazıcı'nın adının verildiği stadyumun açılışı için bir araya geldi. Özlüce Tesisleri'nde buluşan oyuncular, şampiyonluğun mimarlarının isimlerinin yazdığı anı duvarı önünde fotoğraf çektirirdi.
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