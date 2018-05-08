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Arda’ya en az 8 maç ceza!

Arda’ya en az 8 maç ceza!
'in yıldızı , maçında yardımcı ve orta hakeme yönelik şiddetli eylemde bulunmuştu. Hakem 'nun raporunda Arda'nın kırmızı kart sonrası kendisine el kol hareketiyle birlikte yumruğunu sıkarak, "Şerefsizler, Allah belanızı versin" diye yazdığı öğrenildi. Tecrübeli oyuncu orta ve yan hakeme yönelik fair-play'e aykırı sözlerinden dolayı 8-10 maçla cezalandırılacak.
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