Başakşehir'in yıldızı Arda Turan, Sivas maçında yardımcı ve orta hakeme yönelik şiddetli eylemde bulunmuştu. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun raporunda Arda'nın kırmızı kart sonrası kendisine el kol hareketiyle birlikte yumruğunu sıkarak, "Şerefsizler, Allah belanızı versin" diye yazdığı öğrenildi. Tecrübeli oyuncu orta ve yan hakeme yönelik fair-play'e aykırı sözlerinden dolayı 8-10 maçla cezalandırılacak.
Arda’ya en az 8 maç ceza!
Etiketler: yaşar kemal uğurlu , Sivas , Arda Turan , Başakşehir
- 08 Mayıs 2018, Salı
- Gazete
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