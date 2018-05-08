Trabzon'un evi kabusu oldu

Trabzonspor Süper Lig'in ikinci yarısında evinde oynadığı 8 maçta sadece 8 puan toplayabildi. Karadeniz ekibi bu maçlarda kalesinde 10 gol görürken, 11 gol atabildi. Ligin ilk yarısında sahasında çok daha iyi bir görüntü çizerek 6 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Trabzon, ayrıca sahasında Alanyaspor'a 4-3, Akhisarspor'a 6-1 ve son olarak Kasımpaşa'ya da 5-2 gibi skorlarla mağlup olarak, tarihi sonuçlar aldı.
SADECE GALATASARAY'I YENDİ
Bordo-Mavililer yeni stadında 25 Süper Lig maçı oynadı... Bu maçlarda 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet elde eden Karadeniz ekibi attığı 42 gole karşılık ise kalesinde ise 37 gol gördü. Trabzonspor, yeni stadında İstanbul takımlarıyla oynadığı maçlarda sadece Galatasaray'ı mağlup etmeyi başardı.
FIRTINA'DA SAVUNMA SİLBAŞTAN
Trabzon'da Bursa maçı öncesi Uğur sakat. Hubocan ve Okay da cezalı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın Bursa'da Durica ve Mustafa Akbaş'a görev vermesi bekleniyor.
SADECE GALATASARAY'I YENDİ
Bordo-Mavililer yeni stadında 25 Süper Lig maçı oynadı... Bu maçlarda 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet elde eden Karadeniz ekibi attığı 42 gole karşılık ise kalesinde ise 37 gol gördü. Trabzonspor, yeni stadında İstanbul takımlarıyla oynadığı maçlarda sadece Galatasaray'ı mağlup etmeyi başardı.
FIRTINA'DA SAVUNMA SİLBAŞTAN
Trabzon'da Bursa maçı öncesi Uğur sakat. Hubocan ve Okay da cezalı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın Bursa'da Durica ve Mustafa Akbaş'a görev vermesi bekleniyor.
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