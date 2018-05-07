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TM - finalinin hakemi belli oldu

finalinde perşembe günü oynanacak olan TM - maçının hakemi açıklandı.

ZTK finalinin hakemi belli oldu

Teleset Mobilya ile 'nin karşı karşıya geleceği final maçını yönetecek.

Diyarbakır Stadyumu 10 Mayıs 2018 Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaparken, karşılaşmanın dördüncü hakemi Barış Şimşek olacak.

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  • 07 Mayıs 2018, Pazartesi 14:59
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