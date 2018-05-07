TFF-Fatih Terim davasında karar çıktı! TFF Fatih Terim'e ne kadar tazminat ödeyecek?

Türkiye Futbol Federasyonu ile Fatih Terim arasında süren davada karar çıktı. Karar sonucu TFF'nin Fatih Terim'e 9 milyon lira tazminat ödemesine karar verildi.
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Türkiye Futbol Federasyonu ile Fatih Terim arasında süren davada karar çıktı. Karar sonucu TFF'nin Fatih Terim'e 9 milyon lira tazminat ödemesine karar verildi.
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