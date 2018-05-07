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TFF-Fatih Terim davasında karar çıktı! TFF Fatih Terim'e ne kadar tazminat ödeyecek?

TFFden Fatih Terime rekor tazminat

Türkiye Futbol Federasyonu ile Fatih Terim arasında süren davada karar çıktı. Karar sonucu TFF'nin Fatih Terim'e 9 milyon lira tazminat ödemesine karar verildi.

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  • 07 Mayıs 2018, Pazartesi 12:06
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