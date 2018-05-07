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, yarış kariyerini noktalama kararı aldı

Motosikletçi , yarış kariyerini noktalama kararı aldı. Sofuoğlu, kişisel Instagram hesabından bu kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte aldığını dile getirdi

Sofuoğlu, yarış kariyerini noktalama kararı aldı

Instagram hesabından bir açıklama yapan , yarış kariyerini noktaladığını duyurdu.

Kenan Sofuoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımın isteği üzerine yarış kariyerimi noktalıyorum! Bu hafta sonu İtalya'da 'Jübile' yapma kararı aldık. Son zamanlarda yaşamış olduğumuz sakatlıklar, ailemin korkuları ve Cumhurbaşkanımın artık bırakmam gerektiği talimatı düşündüğümden erken bir zamanda bu kararı almamıza sebep oldu. Gözüm arkada kalmayacak çünkü Ülkemizi Dünya arenasında temsil edecek sporcular yetiştirdik,Şanlı Bayrağımızı onlara teslim ediyorum.20 yıl önce başlayan kariyerimizde hayalim Dünya Şampiyonalarında yarışabilmekti Şükürler olsunki Rabbim bize 5 kez şampiyon olmayı nasip etti. Bu şampiyonlukları almamızda çok kişinin emeği var! Bizi bu yolda destekleyen ve Dua'larını esirgemeyen herkese teşekkürlerimi sunarım.Yarıştığım takım ve sevenlerim için 12-13 Mayıs İtalya'da jubile yapacağız!"

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  • 07 Mayıs 2018, Pazartesi 16:46
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