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  1. Beşiktaş Kayserispor'u konuk ediyor

'a geri mi dönüyor?

Bir iş ortaklığı için 'a gelen 'e, taraftarları yoğun ilgi gösterdi. Taraftarların yeniden Galatasaray formasını giymesini istediği yıldız oyuncu ilginç bir cevap verdi.

'ın Hollandalı eski yıldızı , sosyal medya üzerinden bir taraftarın mesajına cevap vererek Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı.

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  • 07 Mayıs 2018, Pazartesi 08:23
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