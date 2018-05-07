Galatasaray'ın Hollandalı eski yıldızı Wesley Sneijder, sosyal medya üzerinden bir taraftarın mesajına cevap vererek Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı.
Wesley Sneijder Galatasaray'a geri mi dönüyor?
Bir iş ortaklığı için İstanbul'a gelen Wesley Sneijder'e, Galatasaray taraftarları yoğun ilgi gösterdi. Taraftarların yeniden Galatasaray formasını giymesini istediği yıldız oyuncu ilginç bir cevap verdi.
Etiketler: İstanbul , Wesley Sneijder , Galatasaray
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