Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, Kayserispor'u konuk etti. Siyah beyazlı ekip 31. dakikada Dusko Tosic ve 45. dakikada Adriano'dan bulduğu gollerle rakibini 2-0 mağlup etti ve şampiyonluk yarışını son 2 haftaya taşımayı başardı. Siyah beyazlı ekipte Dusko Tosic 61. dakikada kırmızı kart görerek önümüzdeki hafta oynanacak Osmanlıspor karşılaşmasında cezalı duruma düştü. Kayserispor cephesinde ise kaptan Umut Bulut 90. dakikada kırmızı kart gördü.





BEŞİKTAŞ 2 - 0 KAYSERİSPOR (MAÇ SONUCU)

31' Dusko Tosic

45' Adriano



MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

Karşılaşmanın 8. dakikasında Sabri'nin yaptığı ortada ceza alanı içinde topla buluşan Kosanovic'in şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

17. dakikada Sabri'nin sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içinde iyi yükselen Ghilas'ın kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.

26. dakikada ceza alanı dışında meşin yuvarlakla buluşan Cissokho'nun şutunda top kaleci Beto'da kaldı.

35. dakikada Chebake'in ceza alanı dışından attığı sert şutta direkten dönen top kaleci Beto'ya da çarpıp oyun alanına döndü. Daha sonra araya giren savunma oyuncuları pozisyonu uzaklaştırdı.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz sona erdi.





İKİNCİ YARI

63. dakikada Boldrin ceza sahası dışı sol çaprazında kullandığı serbest vuruşta topu doğrudan kaleye gönderdi, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

72. dakikada Babel ceza sahası dışından sert vurdu, top kaleyi bulmadı.

72. dakikada savunmanın arkasına atılan topla ceza sahasına giren Umut Bulut'un aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

81. dakikada Deniz Türüç ceza sahası sağ çaprazında sol ayağıyla sert bir şut çekti, Fabricio meşin yuvarlağı kornere çeldi.





89. dakikada Gökhan Gönül'ün pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Talisca'nın şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

90+5. dakikada Tolgay Arslan'ın kaptırdığı topu alan Kravets'in ortasında Vida ters bir vuruşla topu kendi kalesine gönderdi, meşin yuvarlak az farkla direk dibinden dışarı çıktı.

Karşılaşma Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.