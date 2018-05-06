Yine sakatlık şoku! Serdar bitiremedi

Derbi galibiyetinin ardından sakatlık sorunlarıyla boğuşan Galatasaray'da dün gece Akhisar önünde bir sakatlık daha yaşandı. Girdiği mücadele sonrasında sakatlanan Serdar Aziz, bir süre kendisini denese de devam edemedi ve yerini 77. dakikada Maicon'a bıraktı. Serdar Aziz'in kesin durumu bugün yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

TALİHSİZ SAKATLIKLAR

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle dün Mariano oynamazken Linnes ve Donk da hafif sakatlığına rağmen mücadele etti.