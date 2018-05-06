Varlığı da yokluğu da dert!

Özellikle son haftalarda gösterdiği performans nedeniyle büyük eleştiri olan Younes Belhanda bu akşam cezası nedeniyle Akhisar önünde forma giyemeyecek. Fakat istatistiklere göre Galatasaray, Faslı yıldızın yokluğunda bir hayli zorlanıyor.



10 NUMARA FEGHOULI!

Sarı-Kırmızılılar, Belhanda'nın yine cezası nedeniyle oynamadığı iki maçta Trabzonspor ve Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu. Yıldız futbolcunun yedek kulübesinde oturduğu Kayserispor karşılaşmasını 3-1 kazanan Cimbom, Sivas deplasmanında ise 2-1 kaybetti. Fatih Terim bu akşam Belhanda'nın görevini Feghouli'ye verecek. Sağ kanatta ise Sinan Gümüş forma giyecek.