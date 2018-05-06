Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunun final maçında VakıfBank, ev sahibi Rumen ekibi CSM Volei Alba'yı 3-0 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

VakıfBank, üst üste ikinci, toplamda ise dördüncü kez kez adını Avrupa'nın zirvesine yazdırdı.

Final maçına oldukça etkili başlayan VakıfBank, file önünde rakibine geçit vermezken, Rasic'in sayılarıyla ilk teknik molaya 8-1 önde geldi. Crncevic ve Krsmanovic'in sayılarıyla oyuna ortak olmak isteyen CSM Volei Alba karşısında iyi bir performans ortaya koymayı sürdüren sarı-siyahlılar, ikinci teknik molaya da 16-10 galip durumda ulaştı. Zhu Tink'in skorer oyunuyla rakibine şans tanımayan VakıfBank, ilk seti 25-17 kazandı.

VakıfBank, etkili oyununu ikinci sette de devam ettirdi. Zhu Ting'in başarılı performansıyla oyunu kontrolünde tutan sarı-siyahlılar, ilk teknik molaya 8-3 önde gelirken, ikinci teknik molaya kadar da rakibine sadece 1 sayı verdi: 16-4. VakıfBank, seti 25-11 kazanarak 2-0 üstünlük yakaladı.

CSM Volei Alba, üçüncü sete iyi başlarken, VakıfBank'ta yapılan basit hatalar sonrası ilk teknik molaya 8-4 önde ulaşan taraf oldu. Sonrasında toparlanan sarı-siyahlılar, Sloetjes'in etkili oyunuyla rakibini yakalayarak 11-10 öne geçti ve ikinci teknik molaya 16-11 galip durumda geldi. Rakibini son bölümde oyundan tamamen düşüren VakıfBank, seti 25-17, müsabakayı ise 3-0 kazanarak Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.



ERDOĞAN'DAN VAKIFBANK SPOR KULÜBÜ'NE TEBRİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa şampiyonu olması dolayısıyla VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Osman Demren'i kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Erdoğan'ın, VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olması dolayısıyla, Kulüp Başkanı Demren'e bir tebrik telgrafı gönderdiği belirtildi.