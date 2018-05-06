Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 125 kiloda Taha Akgül, altın madalya kazandı.

Kaspiysk kentinde 7 gün süren şampiyonanın son müsabakasında olimpiyat şampiyonu milli güreşçi, serbest stil 125 kilo finalinde Gürcü Geno Petriashvili ile karşılaştı.

Taha, Ali Aliyev Spor Salonu'nda sonucu merakla beklenen karşılaşmanın ilk devresini 1-0 önde tamamladı. Kontrollü güreşen Taha, müsabakayı 2-1 kazanarak altın madalyaya uzandı. Milli güreşçi, 6. kez Avrupa şampiyonu olarak Türk sporcular arasında serbest stilde kendisine ait rekoru geliştirdi.

Taha ayrıca geçen yıl Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda finalde yenildiği Petriashvili'den rövanşı aldı.





Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Taha Akgül, müsabakanın ardından minderde Türk bayrağıyla şampiyonluk turu attı.

Dağıstan'da yapılan Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Taha, ilk maçında olimpiyat üçüncüsü Belaruslu Ibrahim Saidau'yu 5-0, çeyrek finalde de geçen yıl finalde yendiği Azerbaycanlı Jamaladdin Magomedov'u 4-2 mağlup etmişti.

2016 Rio Olimpiyatları'nda Türkiye'ye tek altın madalyayı kazandıran isim olan Taha Akgül, yarı finalde de Rus Muradin Kushkhov'u 3-0'lık skorla geçmişti.

Taha Akgül'ün birincilik kürsüsüne çıktığı bu kiloda bronz madalyalar ise Polonyalı Robert Baran ve Azerbaycanlı Jamaladdin Magomedov'a gitti.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ALTIN MADALYA KAZANAN AKGÜL'Ü KUTLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Taha Akgül'ü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Erdoğan'ın Akgül'e telgraf göndererek tebriklerini ilettiği belirtildi.