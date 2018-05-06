Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 74 kiloda Soner Demirtaş, finalde Fransız Zelimkhan Khadjiev'i yenerek altın madalya kazandı.
Soner Demirtaş Avrupa Şampiyonu
Milli güreşçi Soner Demirtaş, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler stil 74 kilo finalinde Fransız Zelimkhan Khadjiev'i mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu.
Etiketler: Avrupa Güreş Şampiyonası , Soner Demirtaş
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