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Avrupa Şampiyonu

Milli güreşçi , 'nda erkekler stil 74 kilo finalinde Fransız Zelimkhan Khadjiev'i mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu.

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  • 06 Mayıs 2018, Pazar 19:14
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