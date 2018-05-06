Stresi yaşadık ama başardık

Terim şu ifalerini kullandı: Maça sakin bir havada başladık. Rodriguez 3 dakikada 2 gol atınca rahatladık. Bu oyunumuza da yansıdı. İlk yarıda Akhisar'ın kazandığı bir penaltı var ama gol olmayınca devreye iyi girdik.

2. YARIDA GOLÜ ÇOK ERKEN YEDİK

2. yarının başında yediğimiz gol hiç hesapta yoktu. Çok erken yedik. Bu da takımı ister istemez strese soktu. Oyun düzenimizi de etkiledi. Orta sahada hatalar yaptık top kayıpları yaşadık.

KALEMİZE TEHLİKELİ GELDİLER

Son bölümde kaçırdığımız goller var. Ama kalemize gelmelerine de engel olamadık. Stresi yaşadık ama kazanmayı başardık. Ama şampiyonluk yolunda 2 final maçımız daha var.

SOFİANE FEGHOULİ CEZALI

Maçın 31. dakikasında hakeme itirazından dolayı sarı kart gören Sofian Feghouli, cezalı duruma düştü. Cezayirli futbolcu Sarı-Kırmızılıların önümüzdeki hafta Yeni Malatyaspor ile sahasında oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

SELÇUK 398 GÜN SONRA

Akhisar maçında G.Saray'ın Rodrigues'le attığı ikinci golde asisti yapan isim olan Selçuk İnan, ligde 389 gün sonra asist yaptı. Selçuk son asistini 3 Nisan 2017'de yapmıştı.

ASLAN'DAN PALABIYIK'A PENALTI TEPKİSİ

30. dakikada Galatasaray ceza alanında oluşan karambolde ara pasa hareketlenen Muğdat'tan önce Muslera topu kesti. Devamında topu alan Seleznyov, Muslera'nın hareketinin ardından yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Galatasaraylı futbolcular bu penaltıya tepki gösterirken, sanal alemde de "Böyle penaltı mı olur. Resmen uydurdu. Adam kendisini hemen yere bıraktı" diye tepkiler vardı.

KADRODA İKİ DEĞİŞİKLİK

Terim, Akhisarspor maçının ilk 11'inde geçtiğimiz hafta oynanan Beşiktaş derbisinin kadrosundan iki değişiklik yaptı. Terim, Maicon'u keserek cezası bitince Serdar Aziz'i ilk 11'e koyarken, sarı kart cezalısı Belhanda'nın yerine kaptan Selçuk İnan'a forma şansı verdi.