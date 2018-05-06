Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bitime 2 hafta kala konuk olduğu Akhisarspor'u 2-1 mağlup ederek puanını 69'a yükseltti ve haftayı lider tamamlamayı garantiledi. Akhisarspor'da Soner Aydoğdu, Galatasaray'da ise Gomis penaltı vuruşlarından yararlanamadı.









Sarı-kırmızılılar, maça hızlı başladı. 15. dakikada hızlı gelişen atakta Martin Linnes'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Sofiane Feghouli bekletmeden topu ceza alanına gönderdi. Pozisyonu iyi takip eden Garry Rodrigues'in altıpas içinde topun gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Fatih Öztürk'ün yanından ağlarla buluştu ve Galatasaray, 1-0 öne geçti.



Galatasaray, bu golden sadece 3 dakika sonra farkı 2'ye çıkardı! Selçuk İnan'ın uzun pasıyla sol kanatta topla buluşan Garry Rodrigues, Dany Nounkeu'dan sıyrılarak hızla ceza alanına girdi ve sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşede ağlarla buluşturdu. Yıldız futbolcu, kendisinin ve takımının maçtaki ikinci golünü attı. Yeşil Burun Adalı yıldız, ligdeki 9. golünü kaydetti.

Akhisarspor, 31. dakikada penaltı kazandı! Ceza sahasına gönderilen topta Fernando Muslera'nın Evgen Seleznyov'a ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Soner Aydoğdu, 33. dakikada topu üstten auta gönderdi ve Akhisarspor, penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Galatasaray'da Sofiane Feghouli penaltı pozisyonu sonrasında hakeme yaptığı itirazlar sonucunda sarı kart gördü ve haftaya oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor maçında cezalı duruma düştü.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı ve Galatasaray, devre arasında soyunma odasına 2-0 önde gitti.







İkinci 45 dakikaya hızlı başlayan taraf ise Akhisarspor oldu! Hızlı gelişen atakta sol kanatta topla buluşan Helder Barbosa ceza alanına girdi ve topu bekletmeden içeri gönderdi. Pozisyonu iyi takip eden Yevhen Seleznyov'un topun gelişine yaptığı vuruşta top sol kale direğinden geri geldi ve pozisyonu önlemeye çalışan Serdar Aziz'e çarparak ağlarla buluştu.

Galatasaray, 54. dakikada farkı 2'ye çıkarmaya yaklaştı: Ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşu kullanan Selçuk İnan'ın doğrudan kaleye gönderdiği şutunda Fatih Öztürk topu uzaklaştırmayı başardı.



Mücadelede 77. dakika oynanırken ceza sahası içinde yaşanan ikili mücadele sırasında Muğdat Çelik, Ryan Donk'a yerden kayarak kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Ali Palabıyık tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Galatasaray'da Serdar Aziz, 77. dakikada sakatlandı ve yerini Maicon'a bıraktı.

Mücadelede 90+1'inci dakikada yedek kulübesinde duran Milan Lukac, kırmızı kart gördü.

Galatasaray, 90+2'nci dakikada Martin Linnes'le penaltı kazandı. Norveçli futbolcu, Helder Barbosa'nın müdahalesi sonucunda yerde kaldı. Galatasaray'da topun başına geçen Gomis, topu üstten dışarı attı. Tecrübeli golcü, geçen hafta Beşiktaş karşısında da penaltı kaçırmıştı.

Gomis, 90+5. dakikada net bir pozisyondan daha yararlanamadı! Ceza sahasına soldan giren Yasin Öztekin'in pasında topla müsait durumda buluşan Fransız futbolcunun şutunda top kalecide kaldı.

Mücadelede son dakika oynanırken Akhisarspor'da Bilal Kısa, uzak mesafeden tehlikeli bir şut gönderdi ancak Muslera topa sahip oldu.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Galatasaray, kritik virajdan 2-1'lik galibiyetle döndü.

69 puanlı lider Galatasaray, gelecek hafta Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar, ligin son haftasında ise Göztepe'ye konuk olacak. Sarı-kırmızılıları zirve yarışında 66 puanı bulunan Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir takip ediyor. Bir maçı eksik Beşiktaş'ın ise puanı 62.

Haftayı 36 puanla kapatan Akhisarspor ise gelecek hafta Kayserispor deplasmanına gidecek. Akigolar, ligin son haftasında Osmanlıspor'u ağırlayacak.