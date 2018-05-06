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’nın ilk hedefi 'yı almak

Portekiz basını, ’nın Sportif Direktörü Monchi’nin için ile masaya oturduğunu öne sürdü...

Roma’nın ilk hedefi Taliscayı almak
Beşiktaş Talisca'nın i konusunda henüz net bir karar veremedi. Yönetimin Brezilyalı futbolcunun bonservisini alabilmesi için 'ya 21 milyon Euro ödemesi gerekiyor. Beşiktaş Yönetimi Talisca için net bir karar alamazken, Portekiz basınından bir iddia ortaya atıldı.

GÖZLER BEŞİKTAŞ'TA
Haberde Roma Sportif Direktörü Monchi'nin önceki gün Lizbon'a gittiği yazıldı. Monchi, Benfica Başkanı Luis Filipe Vieira ile 'nın transferi konusunda bir görüşme gerçekleştirildiği vurgulandı. lı yöneticilerin bir süredir takip ettikleri Talisca'yı mutlaka kadroda görmek istediği 'ın vereceği karara göre son adımın atılacağı gelen bilgiler arasında.

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