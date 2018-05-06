Beşiktaş Talisca'nın transferi konusunda henüz net bir karar veremedi. Yönetimin Brezilyalı futbolcunun bonservisini alabilmesi için Benfica'ya 21 milyon Euro ödemesi gerekiyor. Beşiktaş Yönetimi Talisca için net bir karar alamazken, Portekiz basınından bir iddia ortaya atıldı.
GÖZLER BEŞİKTAŞ'TA
Haberde Roma Sportif Direktörü Monchi'nin önceki gün Lizbon'a gittiği yazıldı. Monchi, Benfica Başkanı Luis Filipe Vieira ile Talisca'nın transferi konusunda bir görüşme gerçekleştirildiği vurgulandı. Romalı yöneticilerin bir süredir takip ettikleri Talisca'yı mutlaka kadroda görmek istediği Beşiktaş'ın vereceği karara göre son adımın atılacağı gelen bilgiler arasında.
GÖZLER BEŞİKTAŞ'TA
Haberde Roma Sportif Direktörü Monchi'nin önceki gün Lizbon'a gittiği yazıldı. Monchi, Benfica Başkanı Luis Filipe Vieira ile Talisca'nın transferi konusunda bir görüşme gerçekleştirildiği vurgulandı. Romalı yöneticilerin bir süredir takip ettikleri Talisca'yı mutlaka kadroda görmek istediği Beşiktaş'ın vereceği karara göre son adımın atılacağı gelen bilgiler arasında.
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