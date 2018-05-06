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kaptanı De Rossi: ''ı seviyorum'

'nın tecrübeli futbolcusu De Rossi, sevdiği takımlar arasında 'ın da olduğunu söyledi.

De Rossiden Türk kulübüne övgü!

16 sezondur forması giyerek başkent ekibinin efsane futbolcuları arasına ismi yazdıran De Rossi'den itirafı geldi.

Taraftarları ateşli olan takımlara sempati duyduğunu ifade eden 34 yaşındaki futbolcu, sevdiği takımlar arasında Galatasaray'ın da olduğunu ifade etti.

Çocukluk döneminde Maradona'nın formasını giydiği 'a ilgisi olduğunu söyleyen De Rossi, şöyle konuştu;

"TAKIMLARINA İNANILMAZ DESTEK VERİYORLAR"
"Roma taraftarıyım ve kalbim Roma için atıyor. Her zaman taraftarları ateşli takımlara ilgi duydum. Kendi takımım olmasa da Galatasaray, Panathinaikos ve Sambenedettese'yi (Serie C) seviyorum çünkü taraftarları takımlarına inanılmaz destek veriyorlar."

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  • 06 Mayıs 2018, Pazar 17:41
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