16 sezondur Roma forması giyerek başkent ekibinin efsane futbolcuları arasına ismi yazdıran De Rossi'den Galatasaray itirafı geldi.

Taraftarları ateşli olan takımlara sempati duyduğunu ifade eden 34 yaşındaki futbolcu, sevdiği takımlar arasında Galatasaray'ın da olduğunu ifade etti.

Çocukluk döneminde Maradona'nın formasını giydiği Boca Juniors'a ilgisi olduğunu söyleyen De Rossi, şöyle konuştu;

"TAKIMLARINA İNANILMAZ DESTEK VERİYORLAR"

"Roma taraftarıyım ve kalbim Roma için atıyor. Her zaman taraftarları ateşli takımlara ilgi duydum. Kendi takımım olmasa da Galatasaray, Panathinaikos ve Sambenedettese'yi (Serie C) seviyorum çünkü taraftarları takımlarına inanılmaz destek veriyorlar."