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Beşiktaş'a Juventuslu yıldız!


Sözleşmesi önümüzdeki yaz bitecek olan 34 yaşındaki futbolcu, Sky Sports İtalya'ya verdiği demeçte "Bu, Juventus'taki son 14 günüm." dedi.
  • 06 Mayıs 2018, Pazar 17:05
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