Sözleşmesi önümüzdeki yaz bitecek olan 34 yaşındaki futbolcu, Sky Sports İtalya'ya verdiği demeçte "Bu, Juventus'taki son 14 günüm." dedi.
Beşiktaş'a Juventuslu yıldız!
Sözleşmesi önümüzdeki yaz bitecek olan 34 yaşındaki futbolcu, Sky Sports İtalya'ya verdiği demeçte "Bu, Juventus'taki son 14 günüm." dedi.
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