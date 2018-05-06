Play-off’un son bileti Erzurum’un

TFF 1. Lig'de Erzurumspor deplasmanda Altınordu ile 1-1 berabere kalarak play-off biletini alan son takım oldu. Erzurum, 56'da Mert Nobre'nin golüyle öne geçti. Beraberlik golü 83'te Kerim Avcı'dan geldi.
BOLUSPOR KAZANDI
Sonuçlar: Boluspor-Denizli: 1-0, Samsun-Ümraniye: 3-3. A.Gücü ise pazartesi günü A.Demir ile karşılaşacak. Play-off eşleşmeleri: Boluspor- Gazişehir, Ümraniye-Erzurum.
BOLUSPOR KAZANDI
Sonuçlar: Boluspor-Denizli: 1-0, Samsun-Ümraniye: 3-3. A.Gücü ise pazartesi günü A.Demir ile karşılaşacak. Play-off eşleşmeleri: Boluspor- Gazişehir, Ümraniye-Erzurum.
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