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Play-off’un son bileti ’un

1. Lig’de , Altınordu ile berabere kalarak play-off biletini kaptı. Nobre’nin golüne Altınordu Kerim ile cevap verdi.

Play-off’un son bileti Erzurum’un
TFF 1. Lig'de Erzurumspor deplasmanda Altınordu ile 1-1 berabere kalarak play-off biletini alan son takım oldu. , 56'da 'nin golüyle öne geçti. Beraberlik golü 83'te Kerim Avcı'dan geldi.

BOLUSPOR KAZANDI
Sonuçlar: -Denizli: 1-0, Samsun-Ümraniye: 3-3. A.Gücü ise pazartesi günü A.Demir ile karşılaşacak. Play-off eşleşmeleri: Boluspor- Gazişehir, Ümraniye-Erzurum.
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