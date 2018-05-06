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Konya’dan kritik 3 puan

’de kalma savaşı veren Atiker , lige veda eden ’u ’o’nun attığı penaltı golüyle mağlup etti

Konya’dan kritik 3 puan
Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Konyaspor, son sırada yer alan 'u tek golle mağlup etti. 35. dakikada Fofana'ya Kravchenko'nun yaptığı müdahaleyi hakem penaltı olarak değerlendirdi. Penaltıyı Eto'o gole çevirdi.

7. GOLÜNE İMZA ATTI
Kamerunlu yıldız Samuel Eto'o, Konyaspor'da 7. golüne imza attı. bir sonraki hafta sahasında 'yi konuk edecek.
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