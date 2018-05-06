Konya’dan kritik 3 puan

Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Konyaspor, son sırada yer alan Karabükspor'u tek golle mağlup etti. 35. dakikada Fofana'ya Kravchenko'nun yaptığı müdahaleyi hakem Özgür Yankaya penaltı olarak değerlendirdi. Penaltıyı Eto'o gole çevirdi.
7. GOLÜNE İMZA ATTI
Kamerunlu yıldız Samuel Eto'o, Konyaspor'da 7. golüne imza attı. Konyaspor bir sonraki hafta sahasında Göztepe'yi konuk edecek.
7. GOLÜNE İMZA ATTI
Kamerunlu yıldız Samuel Eto'o, Konyaspor'da 7. golüne imza attı. Konyaspor bir sonraki hafta sahasında Göztepe'yi konuk edecek.
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