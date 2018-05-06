Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde haftanın en önemli maçında Fenerbahçe Doğuş, Beşiktaş'ı 83-60'lık skorla geçti. Evsahibi Sarı-Lacivertliler 1. periyodu 17-16, devreyi de 34-29 önde kapatmayı başardı. 3. periyotta üstünlüğünü sürdüren Kanarya bu periyodu da 53-44 önde bitirmeyi başardı. Bir grup Fenerbahçe taraftarı maça başları sargılı bir şekilde gelerek Şenol Güneş'e gönderme yaptı. Beşiktaşlı taraftarlar ise bu davranışa sosyal medyada tepki gösterdi.
Kanarya kafa buldu!
Basketbolda F.Bahçe, Beşiktaş’ı 23 sayı farkla devirdi. F.Bahçeli taraftarlar başları sargılı şekilde maça gelerek Güneş’e gönderme yaptı
Etiketler: Şenol Güneş , Basketbolda , Beşiktaş , Fenerbahçe , Kanarya , olaylı derbi
- 06 Mayıs 2018, Pazar
- Gazete
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