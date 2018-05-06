Kanarya kafa buldu!

Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde haftanın en önemli maçında Fenerbahçe Doğuş, Beşiktaş'ı 83-60'lık skorla geçti. Evsahibi Sarı-Lacivertliler 1. periyodu 17-16, devreyi de 34-29 önde kapatmayı başardı. 3. periyotta üstünlüğünü sürdüren Kanarya bu periyodu da 53-44 önde bitirmeyi başardı. Bir grup Fenerbahçe taraftarı maça başları sargılı bir şekilde gelerek Şenol Güneş'e gönderme yaptı. Beşiktaşlı taraftarlar ise bu davranışa sosyal medyada tepki gösterdi.