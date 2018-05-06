Hazırlıklar tamamlandı Fener Gol çalıştı

Fenerbahçe bugün oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını dün akşam saatlerine doğru yaptığı çalışma ile tamamladı. 1.5 saat süren çalıymanın ardından takım tesislerde kampa girdi.
ERKEN GOL İŞİ KOLAYLAŞTIRIR...
Son çalışmada Aykut Kocaman, başta kanat organizasyonları olmak üzere takımını hücum ağırlıklı olarak varyasyonlara hazırladı. Aykut Kocaman, erken bulunacak golle farklı bir skor elde etmek istiyor.
ERKEN GOL İŞİ KOLAYLAŞTIRIR...
Son çalışmada Aykut Kocaman, başta kanat organizasyonları olmak üzere takımını hücum ağırlıklı olarak varyasyonlara hazırladı. Aykut Kocaman, erken bulunacak golle farklı bir skor elde etmek istiyor.
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