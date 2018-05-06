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Hazırlıklar tamamlandı Fener "" çalıştı

, maçının hazırlıklarını tamamladı ve kampa gdiri Son idmanda Kocaman takıma hücum varyasyonları çalıştırdı

Hazırlıklar tamamlandı Fener Gol çalıştı
Fenerbahçe bugün oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını dün akşam saatlerine doğru yaptığı çalışma ile tamamladı. 1.5 saat süren çalıymanın ardından takım tesislerde kampa girdi.

ERKEN GOL İŞİ KOLAYLAŞTIRIR...
Son çalışmada Aykut Kocaman, başta kanat organizasyonları olmak üzere takımını hücum ağırlıklı olarak varyasyonlara hazırladı. Aykut Kocaman, bulunacak le farklı bir skor elde etmek istiyor.
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