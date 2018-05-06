Bir dönem Galatasaray'ın formasını giyen ve sarı-kırmızılı ekipten 6.5 milyon euro karşılığında Porto'ya transfer olan Telles'in yeni adresi İngiltere olacak.
İNGİLİZLER DUYURDU
İngiliz London Sports'un haberine göre Brezilyalı sol bek için Chelsea 45 milyon euro ödeyecek. İsmi Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılan Alex Telles bu sezon gösterdiği 4 gol 19 asistlik performansla dikkatleri üzerine çekti.
G.SARAY 3.7 MİLYON EURO KAZANACAK
Sarı-kırmızılı takımda yoğun eleştiriler alan Telles, Porto'ya transfer olmadan önce İnter'e kiralanmıştı. İtalyan ekibinde form tutan Brezilyalı için Porto 6.5 milyon euro ödemişti. Galatasaray, Telles transferinden sözleşmesindeki 'bir sonraki satıştan kar payı'maddesi gereği 3.7 milyon euro kazanacak.
İNGİLİZLER DUYURDU
İngiliz London Sports'un haberine göre Brezilyalı sol bek için Chelsea 45 milyon euro ödeyecek. İsmi Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılan Alex Telles bu sezon gösterdiği 4 gol 19 asistlik performansla dikkatleri üzerine çekti.
G.SARAY 3.7 MİLYON EURO KAZANACAK
Sarı-kırmızılı takımda yoğun eleştiriler alan Telles, Porto'ya transfer olmadan önce İnter'e kiralanmıştı. İtalyan ekibinde form tutan Brezilyalı için Porto 6.5 milyon euro ödemişti. Galatasaray, Telles transferinden sözleşmesindeki 'bir sonraki satıştan kar payı'maddesi gereği 3.7 milyon euro kazanacak.
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