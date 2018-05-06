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'dan gönderilen 45 milyon euroya 'ye transfer olacak!

İngiliz basını, 'ın 'yo sattığı Telles'in 45 milyon euro karşılığında 'ye transfer olacağını yazdı.

G.Saray göndermişti! 45 milyon euroya imza atıyor
Bir dönem 'ın formasını giyen ve sarı-kırmızılı ekipten 6.5 milyon euro karşılığında 'ya transfer olan Telles'in yeni adresi İngiltere olacak.

İNGİLİZLER DUYURDU
İngiliz London Sports'un haberine göre Brezilyalı sol bek için 45 milyon euro ödeyecek. İsmi Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılan bu sezon gösterdiği 4 gol 19 asistlik performansla dikkatleri üzerine çekti.



G.SARAY 3.7 MİLYON EURO KAZANACAK
Sarı-kırmızılı takımda yoğun eleştiriler alan Telles, Porto'ya transfer olmadan önce İnter'e kiralanmıştı. İtalyan ekibinde form tutan Brezilyalı için Porto 6.5 milyon euro ödemişti. Galatasaray, Telles transferinden sözleşmesindeki 'bir sonraki satıştan kar payı'maddesi gereği 3.7 milyon euro kazanacak.
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  • 06 Mayıs 2018, Pazar 12:11
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