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'da ve 2-2 berabere kaldı

Dünyanın sayılı spor olaylarından ve 'i karşı karşıya getiren 6 Mayıs 2018 Pazar akşamı oynandı. Şampiyonluğu geçen hafta ilan eden Barcelona, ikinci yarısını 10 kişi oynadığı El Clasico'da Real Madrid'le 2-2 berabere kaldı ve namağlup unvanını korudu.

El Clasicoda kazanan çıkmadı!

'nde () ağırladığı ile 2-2 berabere kaldı.

Ligin 36. hafta mücadelesinde, şampiyon Barcelona, 'ta Real Madrid'i konuk etti.

Hızlı başlayan 'da ev sahibi Barcelona 10. dakikada 'nun sağ kanattan yaptığı ortada 'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Real Madrid 14. dakikada organize geldi. Portekizli yıldız futbolcu Ronaldo'nun topuk pasında ceza sahasında topla buluşan arka direğe ortasını yaptı. Benzema'nın kafayla altıpasa çevirdiği topta Ronaldo, Gerard Pique'nin müdahalesine rağmen meşin yuvarlağı boş filelere göndererek maça 1-1'lik eşitliği getirdi.

İlk yarıda başka gol olmayınca iki takım soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle gitti. 45+3. dakikada Marcelo'ya fiili müdahalede bulunan Sergi Roberto kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Real Madrid ikinci yarıya Ronaldo'nun yerine Marco Asensio ile başladı. Bir kişi eksik olan Barcelona, 52. dakikada Suarez'in pasında Arjantinli yıldız futbolcusu 'nin attığı golle 2-1 öne geçti.

Konuk ekip 72. dakikada 'in attığı golle skoru 2-2'e taşıdı ve müsabaka bu sonuçla tamamlandı.

Öte yandan, sezon sonu ayrılacağını açıklayan Barcelona'nın İspanyol futbolcusu Andreas Iniesta, 38. El Clasico maçına çıktı.

Bu sonuçla birer maçı eksik Barcelona puanını 87'ye çıkarıp namağlup unvanını korurken, Real Madrid puanını 72'ye yükseltti.

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  • 06 Mayıs 2018, Pazar 00:07
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