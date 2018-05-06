Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Bursaspor'u büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmada 2-1 mağlup etti. SABAH Spor yazarı Erman Toroğlu karşılaşmayı A Spor'da yorumladı.
İşte usta yorumcunun o açıklamaları...
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Bursaspor'u büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmada 2-1 mağlup etti. SABAH Spor yazarı Erman Toroğlu karşılaşmayı A Spor'da yorumladı.
İşte usta yorumcunun o açıklamaları...
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