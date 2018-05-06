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  1. Sert sözlerle istifa ettiğini açıkladı!

'un kendi kalesine attığı golü yorumladı

Usta yazar , 'nin 'in 32. haftasında 'u evinde 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından kritik karşılaşmayı A Spor canlı yayınında değerlendirdi.

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  • 06 Mayıs 2018, Pazar 21:42
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