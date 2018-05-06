Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Bursaspor'u büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmada 2-1 mağlup etti. SABAH Spor yazarı Erman Toroğlu karşılaşmayı A Spor'da yorumladı.

İşte usta yorumcunun o açıklamaları...

