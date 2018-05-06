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  1. El Clasico'da kazanan çıkmadı!

attı Roma kazandı! İşte Cengiz Ünder'in golü

İtalya Serie A'nın 36'ncı hafta mücadelesinde Milli futbolcumuz 'in forma giydiği Roma, Cagliari deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Cengiz Ünder, maça ilk 11'de başlarken 15'inci dakikada 'nun asistinde attığı golle 3 puanın mimarı oldu.

Cengiz Ünderden bir gol daha!
Roma, Cagliari deplasmanında aldığı bu galibiyetle 73 puanla 3'üncü sıraya yükseldi ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda önemli bir avantaj yakaladı. Cagliari ise 33 puanla 18'inci sırada ve düşme potasında yer aldı.

Cengiz Ünder attı Roma kazandı! İşte Cengiz Ünder'in golü



Cengiz, Roma formasıyla Serie A'da 7'nci golüne imza atarken takımına da üç puanı getiren isim oldu. Cengiz, karşılaşmanın 85'inci dakikasında yerini Patrik Schick'e bıraktı.



Roma, 37'nci hafta mücadelesinde lider Juventus'u Roma Olimpiyat Stadı'nda ağırlayacak. Cagliari ise Fiorentina deplasmanına çıkacak.
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  • 06 Mayıs 2018, Pazar 00:34
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