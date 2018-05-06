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kupada mağlup

, kararını açıklayarak ’ın 3-0 mağlup olduğunu duyurdu

Beşiktaş kupada hükmen mağlup
PFDK, Türkiye Kupası için kararını açıkladı. PFDK, Beşiktaş'ın F.Bahçe maçına çıkmamasından dolayı yenilmesine karar verdi. Kurul ayrıca Beşiktaş'ın önümüzdeki sezon Türkiye Kupası'na alınmamasına ve Türkiye Kupası gelirlerinin iade edilmesine karar verdi.
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