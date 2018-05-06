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Aslan, ’e yenildi final şansını kaybetti

Aslan, Alba Blaj’e yenildi final şansını kaybetti
CEV Şampiyonlar Ligi 'nde mücadele eden diğer temsilcimiz ise dün yarı finalde ev sahibi 'e 3-1 mağlup olarak final şansını kaybetti. Maçta ilk seti 25-23 kazanan Cimbom, ardından oynadğı setleri sırasyıla 25-17, 25-22, 25-22'lik setlerle kaybetti. Galatasaray bugün saat 16.00'de 'nın Imoco Volley takımı ile üçüncülük maçına çıkacak.
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