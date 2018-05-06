CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde mücadele eden diğer temsilcimiz Galatasaray ise dün yarı finalde ev sahibi Alba Blaj'e 3-1 mağlup olarak final şansını kaybetti. Maçta ilk seti 25-23 kazanan Cimbom, ardından oynadğı setleri sırasyıla 25-17, 25-22, 25-22'lik setlerle kaybetti. Galatasaray bugün saat 16.00'de İtalya'nın Imoco Volley takımı ile üçüncülük maçına çıkacak.
Aslan, Alba Blaj’e yenildi final şansını kaybetti
Etiketler: Alba Blaj , Dörtlü Finali , Galatasaray , İtalya , Voleybol
- 06 Mayıs 2018, Pazar
- Gazete
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