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2 yıl rötarla olacak

’un ’a gelmek istemesi büyük heyecan yarattı. 2016 yılında Sarı-Kırmızılılar’a i son anda yatan genç yıldız, da büyük ihtimalle olacak

2 yıl rötarla Aslan olacak
Yeni sezonun çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Emre Mor sesleri yükseliyor... Celta Vigo'da kadro dışı kalan ve takımdan ayrılma kararı alan genç yıldızın Fatih Terim'i arayarak Sarı-Kırmızılı formayı giymek istediğini söylemesi büyük heyecan yarattı.



G.SARAYLI OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ
Sezonun bitmesinin ardından Galatasaray, Celta Vigo ile temasa geçecek. Eğer her şey yolunda giderse Emre iki yıl rötarla Sarı-Kırmızılı formayı giyecek. 2015-16 sezonunun devre arası, Mustafa Denizli'nin isteği sonrası G.Saray, genç yıldızın transferi için atağa kalkmıştı. Fakat görüşmeler sonuçsuz kalmıştı. Emre Mor daha önce verdiği röportajlarda Galatasaraylı olduğunu açıkça söylemişti.
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