1. Lig'de play-off'a kalan takımlar belli oldu

TFF 1. Lig'de play-off turunda oynamaya hak kazanan takımlar belli oldu. 34. haftada oynanan maçlar sonucunda Ümraniyespor, Boluspor, BB Erzurumspor ve Gazişehir Gaziantep Süper Lig'e yükselmek için mücadele edecek takımlar oldu.
Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Çaykur Rizespor ve Ankaragücü'nün ardından bu ekiplerden biri de önümüzdeki sezon en üst ligde oynayacak.
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