;
Yol Durumu
  1. VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde finale çıktı!
  2. CANLI I Trabzonspor-Kasımpaşa

1. Lig'de play-off'a kalan takımlar belli oldu

1. Lig 34. haftasında oynanan maçlar sonrasında play-off'a kalan takımlar kesinleşti. Ümraniyespor, , BB Erzurumspor ve Gazişehir 'e yükselmek için mücadele edecek

1. Ligde play-offa kalan takımlar belli oldu

1. Lig'de play-off turunda oynamaya hak kazanan takımlar belli oldu. 34. haftada oynanan maçlar sonucunda Ümraniyespor, , BB Erzurumspor ve Gazişehir 'e yükselmek için mücadele edecek takımlar oldu.

Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen ve Ankaragücü'nün ardından bu ekiplerden biri de önümüzdeki sezon en üst ligde oynayacak.

Etiketler: , , , , , ,
  • 05 Mayıs 2018, Cumartesi 19:01
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ